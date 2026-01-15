Im Seegebiet Mansfelder Land beginnt die Suche nach der neuen Blütenkönigin. Wer mindestens 18 Jahre alt ist, kommunikativ und heimatverbunden, hat jetzt die Chance auf zwei spannende Jahre im Amt. Die Bewerbungsfrist läuft.

Pia Leypold nach ihrer Wahl zur Blütenkönigin. Das war vor zwei Jahren.

Röblingen/MZ - Im Seegebiet Mansfelder Land bereitet man sich jetzt, wo noch Eis und Schnee regieren, bereits auf das Frühjahr vor. Verständlich, denn dann wird ja die neue Blütenkönigin gewählt. Wer glaubt, das Zeug dazu zu haben, die Krone zu tragen, und lächeln kann, auch wenn der Wind vom Süßen See mal kräftiger pustet, der darf die Ausschreibungsfrist nicht verpassen, die nämlich jetzt begonnen hat.