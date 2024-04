Frühlingsempfang in der Festscheune in Röblingen am See

Röblingen/MZ. - Die neue Blütenkönigin Pia I. ist beim Frühlingsempfang am Samstagabend in der Festscheune in Röblingen feierlich gekrönt worden. Sie löste Sandy Richter ab, die die fünfte Blütenkönigin war. Pia I. wird nun zwei Jahre lang das Seegebiet Mansfelder Land und auch die Lutherstadt Eisleben repräsentieren. Bereits jetzt noch im April wird die Blütenkönigin ihren ersten offiziellen Auftritt habe, nämlich beim Tanz in den Mai in Aseleben. Am Tag darauf wird sie bei der Eröffnung der Frühlingswiese in Eisleben dabei sein.