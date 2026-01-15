Die Könneraner Karnevalisten starten an diesem Samstag mit der ersten Prunksitzung. Die Gäste können sich auf ein fast sechsstündiges Programm mit Tanz, Gesang und Büttenreden freuen.

Von Karneval bis Winterglühen bei der Feuerwehr: Das ist in und um Bernburg los

Könnern/MZ. - Wenn es nach den Könneraner Karnevalisten geht, kann es losgehen. „Wir sind fit für Samstag", versichert Thomas Bär, Präsident des Karneval-Clubs Könnern (KCK). Denn dann findet im Könneraner Kulturhaus die erste Prunksitzung in dieser Session, die unter dem Motto „65 Jahre voller Schwung, alle Hope hält uns jung“ steht, statt. Die Band sei bereit, die Technik sei bereit und die Akteure vom Verein sowieso, versichert der KCK-Präsident. Pünktlich um 18.11 Uhr geht es los. Die Könneraner sind damit die ersten in der Region. Vier weitere Prunksitzungen werden folgen.