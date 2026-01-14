Der Italiener Davide Morre stellt Eiscreme nach traditionellen Rezepten seiner Heimat in einer Manufaktur in Erdeborn her. Seine Kreationen bietet er neuerdings auch Tag und Nacht in Helbra an.

Italienische Manufaktur: Nach welcher Eiscreme die Kunden in Helbra ganz verrückt sind

Rechts vom Eingang des Helbraer Wurst- und Backhauses steht der neue Eisautomat in Helbra.

Helbra/MZ. - Keine Öffnungszeiten, nach denen man sich richten muss, sondern schlemmen, wann immer es das Herz begehrt: Liebhaber der italienischen Eiskunst können neuerdings in Helbra zu jeder Tages- und Nachtstunde die süßen Köstlichkeiten genießen.