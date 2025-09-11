Unternehmerverband MSH ist weiter aktiv Im Kloster Helfta startet das nächste Bauprojekt
Nachdem der Unternehmerverband MSH im vergangenen Jahr das Pilgerhaus eingeweiht hat, soll nun ein weiterer Neubau entstehen.
11.09.2025, 10:00
Eisleben/MZ. - Sie verlieren keine Zeit, die Mitglieder des Unternehmerverbandes Mansfeld-Südharz/Wirtschaftsregion A 38. Nicht einmal ein Jahr ist es her, dass auf dem Gelände des Klosters Helfta der Neubau des „Pilgerhauses“ eingeweiht worden ist – und nun ist bereits das nächste Projekt angelaufen.