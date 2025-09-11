Nachdem der Unternehmerverband MSH im vergangenen Jahr das Pilgerhaus eingeweiht hat, soll nun ein weiterer Neubau entstehen.

Rainer vor der Straße (Unternehmerverband), Steffen Lochner (Buchmann Bau), Marcus Politt und Anja Joksch vom Leader-Management sowie Architekt Oliver Flügel (von links) werfen einen Blick in die Pläne für den Neubau.

Eisleben/MZ. - Sie verlieren keine Zeit, die Mitglieder des Unternehmerverbandes Mansfeld-Südharz/Wirtschaftsregion A 38. Nicht einmal ein Jahr ist es her, dass auf dem Gelände des Klosters Helfta der Neubau des „Pilgerhauses“ eingeweiht worden ist – und nun ist bereits das nächste Projekt angelaufen.