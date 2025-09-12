Gemeinderat segnet Haushalt für 2025 ab. Die Kosten für die Bauarbeiten werden auf mehrere Jahre verteilt.

Dank Fördermitteln: Grundschule und Turnhalle in Plötzkau können saniert werden

Die Grundschule in Plötzkau kann saniert werden.

Plötzkau/MZ. - Im dritten Anlauf hat es endlich geklappt: Der Gemeinderat der Gemeinde Plötzkau hat den Haushalt für 2025 in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Zuletzt war dieser Tagesordnungspunkt am 14. August nach kurzer, heftiger Diskussion zwischen Verwaltung und Gemeinderat vertagt worden. Dieses Mal aber haben die Gemeinderäte den Etat innerhalb weniger Minuten abgesegnet.