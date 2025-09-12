Im Rathaus der Stadt Hettstedt finden die Sitzungen der Ausschüsse und des Stadtrats statt.

Hettstedt/MZ. - Einfach zurück auf Anfang geht nicht immer so leicht, wie man denkt. Das zeigt das Beispiel des Schul-, Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialausschusses der Stadt Hettstedt. Jenen Ausschuss gab es bis zum Sommer 2024 als einen von drei beratenden Ausschüssen. Mit der Konstituierung des damals neugewählten Stadtrats wurde auch die Hauptsatzung geändert und dieser soziale Ausschuss mit seinen einzelnen Bestandteilen auf den Bau- und auf den Finanzausschuss aufgeteilt. Begründet wurde es unter anderem mit finanziellen Einsparungen.