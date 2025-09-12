Für mehr Sicherheit „Kiss and Ride-Zone“ im Pfeilergraben: Aschersleben baut „Verabschiedungsparkplatz“ an Grundschule
Die Stadt Aschersleben baut einen Kurzzeitparkplatz an der Grundschule Pfeilergraben, um gegen das morgendliche Chaos der Eltern-Taxis anzukämpfen.
Aschersleben/MZ/kb - Das Problem offenbart sich immer wochentags ab 7 Uhr am Morgen. Und dann noch einmal nachmittags nach Schulschluss: Chaos rund um die Grundschule Pfeilergraben. Etliche Eltern bringen ihre Sprösslinge mit dem Auto zum Unterricht, lassen die Kinder am Bordstein aussteigen, während schon die nächsten Fahrzeuge warten.