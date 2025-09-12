weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Für mehr Sicherheit: „Kiss and Ride-Zone" im Pfeilergraben: Aschersleben baut „Verabschiedungsparkplatz" an Grundschule

Für mehr Sicherheit „Kiss and Ride-Zone“ im Pfeilergraben: Aschersleben baut „Verabschiedungsparkplatz“ an Grundschule

Die Stadt Aschersleben baut einen Kurzzeitparkplatz an der Grundschule Pfeilergraben, um gegen das morgendliche Chaos der Eltern-Taxis anzukämpfen.

12.09.2025, 10:15
Normales morgendliches Chaos: Eltern-Taxis im Pfeilfergraben. Das soll bald ein Ende haben.
Normales morgendliches Chaos: Eltern-Taxis im Pfeilfergraben. Das soll bald ein Ende haben. (Foto: Frank Gehrmann/Archiv)

Aschersleben/MZ/kb - Das Problem offenbart sich immer wochentags ab 7 Uhr am Morgen. Und dann noch einmal nachmittags nach Schulschluss: Chaos rund um die Grundschule Pfeilergraben. Etliche Eltern bringen ihre Sprösslinge mit dem Auto zum Unterricht, lassen die Kinder am Bordstein aussteigen, während schon die nächsten Fahrzeuge warten.