Die Stadt Aschersleben baut einen Kurzzeitparkplatz an der Grundschule Pfeilergraben, um gegen das morgendliche Chaos der Eltern-Taxis anzukämpfen.

Normales morgendliches Chaos: Eltern-Taxis im Pfeilfergraben. Das soll bald ein Ende haben.

Aschersleben/MZ/kb - Das Problem offenbart sich immer wochentags ab 7 Uhr am Morgen. Und dann noch einmal nachmittags nach Schulschluss: Chaos rund um die Grundschule Pfeilergraben. Etliche Eltern bringen ihre Sprösslinge mit dem Auto zum Unterricht, lassen die Kinder am Bordstein aussteigen, während schon die nächsten Fahrzeuge warten.