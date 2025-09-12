Bei einem Unfall in Bitterfeld ist am Donnerstagmorgen ein Radfahrer schwer verletzt worden.

Renault-Fahrer erfasst in Bitterfeld einen Radfahrer - 81-Jähriger wird schwer verletzt

An der Ecke Leipziger Straße und Robert-Koch-Straße kam es zu dem Unfall.

Bitterfeld/MZ. - Ein 62-jähriger Renault-Fahrer hat am Donnerstag gegen 9 Uhr in Wolfen beim Rechtsabbiegen von der Robert-Koch-Straße aus in die Leipziger Straße einen 81-jährigen Radfahrer erfasst.

Dieser war auf dem Radweg der Leipziger Straße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs und wollte die Robert-Koch-Straße überqueren.

Der Senior zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Rad beträgt annähernd 500 Euro, der am Auto liegt bei etwa 100 Euro.