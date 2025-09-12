In Braunsbedra ist ein 33-Jähriger von zwei Männern brutal niedergeschlagen worden. Er erlitt eine Platzwunde am Kopf.

Ein Mann ist in der Nacht zum Freitag in Braunsbedra von zwei Männern attackiert worden.

Braunsbedra. – Ein 33-Jähriger ist am Donnerstagabend nach Angaben der Polizei in Braunsbedra von zwei Personen verfolgt und niedergeschlagen worden.

Gegen 22.30 Uhr sei der 33-Jährige in der Nähe des Bahnhofs von einer Gruppe Männern angesprochen worden, dass es noch "etwas zu klären" gebe. Darauf entschied er sich laut Polizei zur Flucht.

Er sei von zwei Männern verfolgt und niedergeschlagen worden. Als der 33-Jährige am Boden gelegen habe, sei er zweimal mit einem teleskopähnlichen Gegenstand auf den Kopf geschlagen worden. Eine Platzwunde behandelten Rettungskräfte vor Ort, so die Polizei.