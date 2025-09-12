weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Eisleben
    4. >

  4. Dorfladen geplant: Einkaufen rund um die Uhr: Was Blankenheimer für neues Geschäft tun müssen

Dorfladen geplant Einkaufen rund um die Uhr: Was Blankenheimer für neues Geschäft tun müssen

Seit Jahren gibt es auf dem Land immer weniger Lebensmittelgeschäfte. Mit den Initiatoren von „Dein Schopp“ könnte sich das etwa in Blankenheim oder Edersleben bald ändern.

Von Daniela Kainz 12.09.2025, 10:00
So könnte der Dorfladen in Blankenheim später aussehen.
So könnte der Dorfladen in Blankenheim später aussehen. (Foto: Bio Schopp UG)

Blankenheim/Edersleben/MZ. - Ein Dorfladen, in dem die Einwohner rund um die Uhr und sieben Tage die Woche (24/7) einkaufen können – dieses Ziel verfolgen Blankenheims Bürgermeisterin Anke Gehlmann (parteilos) und die Ratsmitglieder.