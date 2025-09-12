Dorfladen geplant Einkaufen rund um die Uhr: Was Blankenheimer für neues Geschäft tun müssen
Seit Jahren gibt es auf dem Land immer weniger Lebensmittelgeschäfte. Mit den Initiatoren von „Dein Schopp“ könnte sich das etwa in Blankenheim oder Edersleben bald ändern.
Blankenheim/Edersleben/MZ. - Ein Dorfladen, in dem die Einwohner rund um die Uhr und sieben Tage die Woche (24/7) einkaufen können – dieses Ziel verfolgen Blankenheims Bürgermeisterin Anke Gehlmann (parteilos) und die Ratsmitglieder.