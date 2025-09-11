In der Marienkirche ist das Stadtentwicklungskonzept für Dessau-Roßlau von 2026 bis 2040 vorgestellt worden. Dabei kam es auch zu Protesten. Was Bürger erfahren und was sie sich gewünscht haben.

Protest auf Bürgerdialog: Dessau-Roßlau wollte Bürger über Zukunftspläne informieren und ins Gespräch kommen

Bürgerdialog zum Stadtentwicklungskonzept bis 2040 in der Marienkirche: Zum Beginn der Veranstaltung waren gut die Hälfte der Plätze besetzt.

Dessau-Roßlau/MZ. - Es sollte eine Veranstaltung werden, die die Einwohner Dessau-Roßlaus über den aktuellen Stand des weiterentwickelten Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (Insek) bis zum Jahr 2040 aufklärt. Ein Bürgerdialog, bei dem die Menschen vor Ort die Möglichkeit bekommen sollten, die Zukunft ihrer Stadt mitzugestalten, weil das aktuelle Konzept Ende des Jahres ausläuft. Nicht bei jedem dürften die Erwartungen jedoch erfüllt worden sein.