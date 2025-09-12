Das Bürgerzentrum in der Innenstadt von Thale ist 25 Jahre alt. Bei einem Jubiläums-Sommerfest gibt es neben Unterhaltung auch einen Fachvortrag, der sich mit Pflegeleistungen der Krankenkassen befasst.

Wer kann einen Pflegegrad beantragen? Das klärt ein Vortrag beim Sommerfest im Bürgerzentrum Thale

Das Bürgerzentrum in der Innenstadt von Thale beherbergt neben dem Altenpflegezentrum und dem ambulanten Pflegedienst auch Geschäfte wie ein Café und ein Kosmetikstudio.

Thale/MZ. - Der Motorradfahrer, der einen Unfall hatte und lange genesen muss; die Frau mit Krebs, die eine Chemotherapie macht; das Kind, das wegen eines Aufmerksamkeitsdefizits behandelt wird – es gibt viele Situationen, in denen Patienten auf Unterstützung im Alltag angewiesen sind. In vielen Fällen haben sie Anspruch auf Pflegeleistungen: „Jeder kann beantragen, einen Pflegegrad zu bekommen“, sagt Kathrin Tiedtke vom ambulanten Pflegedienst im Bürgerzentrum Thale. Viele Menschen würden jedoch denken, dass die Leistungen nur für Senioren bestimmt sind.