Bei einer Routinekontrolle auf dem Dessauer Hauptbahnhof ist ein Mann ins Visier der Bundespolizei geraten, der mit drei Haftbefehlen gesucht wurde.

Dessau/MZ. - Trotz gleich dreier Haftbefehle ist am Mittwoch, 10. September, ein Mann um das Gefängnis herumgekommen.

Der 35-Jährige war gegen 19.30 Uhr im Hauptbahnhof Dessau von einer Streife der Bundespolizei kontrolliert worden. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der Deutsche mehrfach gesucht wurde. Demnach hatte der Mann nach vollstreckbarem Beschluss des Amtsgerichts Dessau-Roßlau vom März einen Tag Erzwingungshaft zu verbüßen oder 30 Euro zu zahlen. Noch im März und April waren zwei weitere vollstreckbare Beschlüsse dazugekommen, diesmal vom Amtsgericht Schönebeck, mit insgesamt sechs Tagen Erzwingungshaft oder der Zahlung von 135 Euro.

In allen drei Fällen lagen Verstöße gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz vor. Die Beamten eröffneten dem Mann die Haftbefehle und nahmen ihn mit in das Revier am Hauptbahnhof Dessau. Dort konnte er den haftabwendenden Betrag von insgesamt 165 Euro zahlen und verließ anschließend als freier Mann die Dienststelle.