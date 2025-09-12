Nach finanziellen Krisen kämpft der Verein für ein buntes Dorfleben und organisiert mehrere Feste. Welches am Samstag bevorsteht und was das nächste große Ziel des Vereins ist.

Vom Beinahe-Aus zum Jubiläum: Wie der Heimatverein Lettewitz Tradition und Feste am Leben hält und was er mit der Kirche plant

Hartmut Isaak und Michaela Falke stehen auf dem Platz, auf dem auch das Sommerfest stattfinden wird.

Lettewitz/MZ. - Vor drei Jahren stand der Heimatverein Lettewitz kurz vor dem Aus. 2022 sorgten finanzielle Schwierigkeiten inmitten der Corona-Pandemie dafür, dass der damalige Vorstand geschlossen zurückgetreten ist.