Fernwärmetrasse von Leuna nach Leipzig Spergauer wollen Vorhaben der Stadtwerke Leipzig auf ihren Feldern gerichtlich stoppen

Der Konflikt zwischen den Leipziger Stadtwerken und den Spergauer Landeigentümern, die ihre Felder nicht für den Bau der geplanten Fernwärmetrasse hergeben wollen, hat die nächste Stufe erreicht. Nun geht es vor Gericht. Eine Einigung ist nicht in Sicht.