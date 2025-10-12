Das Ensemble an Luthers Geburtshaus in Eisleben ist saniert und neu gestaltet worden. Dank Sponsoren konnten die Pergola mit dem Portal und die Lutherbüste restauriert werden.

Holzbalken von 1983 waren morsch - Hof am Geburtshaus kann sich jetzt wieder sehen lassen

Die Pergola mit den Holzbalken und das Sandsteinportal sind restauriert worden.

Eisleben/MZ. - Nach mehrjähriger Sanierung zeigt sich der Hof an Luthers Geburtshaus in Eisleben wieder in originalgetreuem Zustand. Dank Zuwendungen von Sponsoren konnten die Pergola mit dem Portal sowie die Lutherbüste restauriert werden. „Wir freuen uns, dass wir das noch in diesem Jahr geschafft haben“, sagte Thomas T. Müller, Vorstand der Stiftung Luthergedenkstätten. Denn im nächsten Jahr stehe ein Jubiläum bevor: Seit 30 Jahren gehören die Lutherhäuser in Eisleben und Wittenberg zum Unesco-Welterbe.