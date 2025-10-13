Noch nicht realisierte Auflagen und ausstehende Genehmigungen verhindern weiterhin die Überführung und Inbetriebnahme der neuen Personenfähre. Woran es genau hakt.

BFG-Geschäftsführer Thomas Gruschka zeigt ein Foto von der neuen Elektrofähre, die spätestens im Frühjahr die dieselgetriebene „Einheit“ ersetzen soll.

Bernburg/MZ. - Wann kommt sie denn nun, die neue Elektrofähre? Diese Frage stellen sich viele Bernburger beim Anblick der dieselgetriebenen „Einheit“, die immer noch ihren Dienst auf der Saale verrichtet – inzwischen im 50. Betriebsjahr. Eine eindeutige Antwort gibt es noch immer nicht. Aus dem zunächst für den zurückliegenden Sommer angekündigten Austausch ist wegen fehlender Genehmigungen und eines extrem niedrigen Wasserstandes nichts geworden. Und ob die Überführung des neuen Bootes von der Kiebitzberg-Schiffswerft in Havelberg (Landkreis Stendal) nach Bernburg noch dieses Jahr klappt, ist ebenfalls ungewiss.