Ambulanter Pflegedienst in Eisleben 30 Jahre Pflege mit Herz: Wie Melissa Müller Eisleben versorgt

Als Melissa Müller 1995 ihren Pflegedienst gründete, hatte sie zwei Mitarbeiter, ein Faxgerät – und eine Vision. Heute versorgt ihr Team über 100 Patienten täglich. Doch der Weg dorthin war alles andere als einfach. Was sie aufgeben musste, was sie gewonnen hat und was ihr Pflegedienst heute bietet