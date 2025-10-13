weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Eisleben
    4. >

  4. Ambulanter Pflegedienst in Eisleben: 30 Jahre Pflege mit Herz: Wie Melissa Müller Eisleben versorgt

Ambulanter Pflegedienst in Eisleben 30 Jahre Pflege mit Herz: Wie Melissa Müller Eisleben versorgt

Als Melissa Müller 1995 ihren Pflegedienst gründete, hatte sie zwei Mitarbeiter, ein Faxgerät – und eine Vision. Heute versorgt ihr Team über 100 Patienten täglich. Doch der Weg dorthin war alles andere als einfach. Was sie aufgeben musste, was sie gewonnen hat und was ihr Pflegedienst heute bietet

Von Kathrin Labitzke 13.10.2025, 07:52
Das Team des Eisleber Pflegedienstes von Melissa und Thomas Müller.
Das Team des Eisleber Pflegedienstes von Melissa und Thomas Müller. (Foto: Kathrin Labitzke)

Eisleben/MZ - Wenn Melissa Müller heute auf die vergangenen drei Jahrzehnte zurückblickt, dann sieht sie nicht nur ein Unternehmen, sondern eine Lebensaufgabe.