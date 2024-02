Die Pergola am Museum Luthers Geburtshaus in Eisleben wird umfassend restauriert. Welche Arbeiten geplant sind.

Eisleben/MZ. - Die Pergola am Museum Luthers Geburtshaus in Eisleben kann umfassend restauriert werden. Die Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt hat dafür am Dienstag einen Förderbescheid der Ostdeutschen Sparkassenstiftung und der Stiftung der Sparkasse Mansfeld-Südharz erhalten.