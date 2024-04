Am 13. April stellen Bogenschützen ihre Treffsicherheit auf der Schweinsburg bei Bornstedt unter Beweis.

Bornstedt/MZ. - Die Bogenschützen des SV Germania Hergisdorf laden am Samstag, 13. April, zum nächsten Kulch-Turnier ein, diesmal auf die Schweinsburg bei Bornstedt. „Das ist doch mal eine besondere Location für die Schützen zum Jubiläumsturnier“, begründete Thomas Kress, der Chef der Hergisdorfer Bogenschützen, die Ortswahl.

Schützen stellen Treffsicherheit unter Beweis

Mehr als hundert Schützen aus Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen und Niedersachsen werden zum Turnier erwartet, das als ein Parcours rund um die Schweinsburg ausgetragen wird. 30 verschiedene jagdliche Ziele, also Tierattrappen, werden auf dem Burggelände und im Wald rings um die Burgruine platziert.

Die Schützen steuern dann zu viert oder fünft die jeweiligen Stationen an, beschrieb Kress den Wettkampf. Je nach Altersklasse wird auf verschiedene Distanzen versucht, das Ziel genau zu treffen. An dem Wettkampf werden auch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren teilnehmen und natürlich stellen auch erwachsene Schützen ihre Treffsicherheit unter Beweis.

Aus Sicherheitsgründen werden die an die Schweinsburg angrenzenden Waldstücke bereits ab dem 12. April abgesperrt und dürfen nicht mehr betreten werden. Der Fußballplatz sei von den Sperrungen ausgenommen, teilte der Verein auch über Social-Media-Kanäle mit. Es könne am Sportplatz geparkt werden, aber nicht am Platz gegenüber dem Eingang der Burg.

Warnung vor dem Betreten der abgesperrten Bereiche

Kress warnte Besucher und Spaziergänger davor, die abgesperrten Bereiche zu betreten: „Bitte gehen Sie weder mit Ihrem Hund spazieren, noch fahren Sie in dem besagten Waldgebiet Rad! Es besteht erhöhte Unfallgefahr, wenn nicht sogar Lebensgefahr!“

Das heißt natürlich nicht, dass man die Bogenschützen nicht beim Wettkampf beobachten dürfe. Auf dem Gelände der Burg gebe es Ziele, die man auch sicherer Distanz gut beobachten könne, sagte Kress.

Außerdem baue man im Bereich der Burg für Interessierte einen Bogenstand auf und biete den Besuchern auch Speisen und Getränke an. „Wir wollen doch unser Turnier auch dafür nutzen, um für unseren schönen Sport zu werben“, meinte Kress.