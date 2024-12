Der Helbraer Kommunalanzeiger wird künftig nicht mehr an alle Haushalte in der Verbandsgemeinde zugestellt. Diese Umstrukturierung zog Kritik nach sich.

Helbra/MZ. - Viel Kritik gibt es an der geplanten Umstrukturierung und Erscheinungsweise des Helbraer Kommunalanzeigers in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra. Das wurde in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur, Soziales und Sport der Verbandsgemeinde deutlich.