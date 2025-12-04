Die Vision war groß: Händels Musik am Süßen See. Dann kam 2020 alles anders. Doch die Hoffnung auf ein Fest voller Klänge ist nicht verstummt.

Händel statt Hecht: Aseleben und ein großer musikalischer Plan

Auf einen Glühwein mit ... Ralf Leberecht, Ortsbürgermeister von Aseleben

Ralf Leberecht plaudert beim Glühwein über Händel und dessen Vorfahren.

Aseleben/MZ - Anfang Juni 2020 wäre es soweit gewesen: Aseleben, das 449-Einwohner-Örtchen am Süßen See im Mansfelder Land, wäre mit einem Konzert in der St.-Bartholomäus-Kirche für alle Fans des Meisters barocker Noten zum offiziellen Spielort der Händelfestspiele in Halle gekürt worden.