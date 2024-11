Beim nächsten Bürgerdialog in Helbra wird auch das Thema Windvorranggebiet und die damit verbundenen Aktivitäten der Regionalen Planungsgemeinschaft Halle auf der Tagesordnung stehen.

Grundsteuer und Windenergie als Themen beim Bürgerdialog in Helbra

Helbra/MZ. - Die Einwohner von Helbra werden zum nächsten „Dialog auf Augenhöhe 3.0“ mit Bürgermeister Gerd Wyszkowski (CDU) eingeladen. Die Veranstaltung findet am Montag, 18. November, im Saal der Landgaststätte „Zur Sonne“ statt. Ab 18.30 Uhr sollen verschiedene kommunale Themen in großer Runde erörtert werden.

So wird es unter anderem um die „finanziellen Aussichten der Gemeinde gehen“. Bevorstehende Änderungen der Grundsteuer in Bezug auf den Hebesatz stehen auch auf der Tagesordnung. Der Bürgermeister möchte weiter über geplante Baumaßnahmen und deren Auswirkungen in den kommenden vier Jahren informieren.

Windernergie als Thema beim Bürgerdialog

Angesprochen wird während des Bürgerdialogs außerdem das Thema Windvorranggebiet und die damit verbundenen Aktivitäten der Regionalen Planungsgemeinschaft Halle. Die Veranstalter wollen dazu die Fragen der Einwohner beantworten. Helbras Bürgermeister hofft auf viele Besucher, die sich für die angekündigten Themen interessieren und dazu mit ihm und Ratsmitgliedern ins Gespräch kommen wollen. „Bitte nutzen Sie die Chance“, meint er an die Einwohner gerichtet.

Seit Beginn seiner Amtszeit lädt Wyszkowski in regelmäßigen Abständen zum Dialog auf Augenhöhe ein. Einwohner haben die Gelegenheit, sich mit den Kommunalpolitikern der Gemeinde auszutauschen, ihre Anregungen und Ideen einzubringen.

›› Info: Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr in der „Sonne“.