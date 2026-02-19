weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Eisleben
    4. >

  4. Neues Industriegebiet an der A 38: „Größtes Datacenter Deutschlands“ könnte in Rothenschirmbach entstehen - jetzt äußert sich der Investor zum Projekt

Neues Industriegebiet an der A 38 „Größtes Datacenter Deutschlands“ könnte in Rothenschirmbach entstehen - jetzt äußert sich der Investor zum Projekt

Logistik oder Rechenzentrum - oder beides? In Rothenschirmbach brodelt seit Monaten die Gerüchteküche. Jetzt hat sich der Investor zum aktuellen Stand der Planung für das Projekt an der A 38 in Mansfeld-Südharz geäußert.

Von Jörg Müller 19.02.2026, 18:00
Das neue Industriegebiet in Rothenschirmbach liegt zwischen dem bestehenden Gewerbegebiet und der Autobahn 38.
Das neue Industriegebiet in Rothenschirmbach liegt zwischen dem bestehenden Gewerbegebiet und der Autobahn 38. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Rothenschirmbach/MZ - Die Gerüchteküche brodelt schon seit Monaten in Rothenschirmbach: Im neuen Industriegebiet an der A38/B180 solle statt der anfangs geplanten Logistikhallen ein großes Rechenzentrum gebaut werden, hieß es etwa. Eine offizielle Information dazu hat es bislang aber nicht gegeben – was im Ort für Unmut und wiederholte Kritik gesorgt hat. Jetzt hat sich der Investor aber zum aktuellen Stand des Projekts geäußert.