  Transport- und Logistik-Unternehmen aus Eisleben: „Großer Preis des Mittelstandes" - womit die Hallog GmbH punkten kann

Das Eisleber Transport- und Logistik-Unternehmen Hallog GmbH ist im bundesweiten Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“ mit der höchsten Stufe ausgezeichnet worden. Was die Jury überzeugt hat.

Von Jörg Müller 09.02.2026, 07:00
Hallog-Geschäftsführer Uwe Ritzmann (links) und Prokurist Wolfgang Groß freuen sich über den „Premier“, die höchste Stufe beim „Großen Preis des Mittelstandes“. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Eisleben/MZ - „Damit hätte ich niemals gerechnet“, sagt Uwe Ritzmann, Geschäftsführer der Hallog GmbH mit Sitz in Eisleben und Halle. Sein Transport- und Logistik-Unternehmen ist beim jüngsten Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“ als „Premier“ ausgezeichnet worden.