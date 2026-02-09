weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Finanzen in Anhalt-Bitterfeld: Sparkasse beendet dreiwöchigen Umbau - Filiale in Wolfen wird mit neuer Technik wiedereröffnet

Kunden der Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld können in Wolfen-Nord wieder Bankgeschäfte tätigen.

09.02.2026, 09:44
Die Filiale der Sparkasse in Wolfen-Nord öffnet am Montag.
Die Filiale der Sparkasse in Wolfen-Nord öffnet am Montag. Foto: Jan Wätzold

Wolfen/MZ/cze. - Drei Wochen lang war die Filiale der Kreissparkasse in Wolfen-Nord geschlossen. Der Grund waren gut zwei Jahrzehnte nach der Eröffnung umfangreiche Umbauarbeiten. Diese sind nun abgeschlossen. Am Montag, 9. Februar, öffnet die Filiale in der Dessauer Allee wieder ihre Türen.