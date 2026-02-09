Das Technikmuseum „Hugo Junkers“ widmet sich in einer Sonderausstellung „100 Jahre Lufthansa“. Welche Rolle Dessau in der Geschichte der Fluggesellschaft spielte und warum 1945 vorerst alles vorbei war.

Das Auf und Ab des Kranichs - Technikmuseum „Hugo Junkers“ eröffnet Sonderschau zu „100 Jahre Lufthansa“

Ausstellungstafeln erzählen noch bis Ende Mai im Technikmuseum „Hugo Junkers“ die Geschichte von 100 Jahre Lufthansa und auch, welche Rolle Dessau bei der Bildung des heutigen Luftfahrtkonzerns spielte.

Dessau/MZ. - Auf den ersten Blick mag es verblüffen, dass auch in Dessau-Roßlau, anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Lufthansa, mit einer Sonderausstellung im Technikmuseum „Hugo Junkers“ und zum Hugo-Junkers-Fest am Pfingstsamstag kräftig mitgefeiert wird. Spielt doch die Musik für den Luftfahrtkonzern eher in Frankfurt und Berlin.