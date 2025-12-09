Großbrand in Eisleben Mehrfamilienhaus in Eisleben in Flammen - Warum die Löscharbeiten so schwierig waren

Ein leerstehender Wohnkomplex in der Hauptstraße des Eisleber Ortsteils Helfta ist am Montagabend in Flammen aufgegangen. Trotz massiven Einsatzes von Feuerwehrkräften aus mehreren Orten brannte das Gebäude völlig aus.