  4. Mehrfamilienhaus in Eisleben in Flammen - Warum Löscharbeiten schwierig waren

Ein leerstehender Wohnkomplex in der Hauptstraße des Eisleber Ortsteils Helfta ist am Montagabend in Flammen aufgegangen. Trotz massiven Einsatzes von Feuerwehrkräften aus mehreren Orten brannte das Gebäude völlig aus.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 09.12.2025, 11:58
Wohnkomplex im Eisleber Ortsteil Helfta in Flammen: 70 Feuerwehrleute hatten stundenlang zu tun, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. (Foto: Feuerwehr Helfta)

Eisleben/MZ. - Großbrand in Eisleben: Am Montagabend ist aus noch unbekannter Ursache ein leerstehender Wohnkomplex in die Helftaer Hauptstraße in Flammen aufgegangen.