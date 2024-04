Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eisleben/Mansfeld/MZ. - Mit der Mitmachausstellung „1525! Aufstand für Gerechtigkeyt“ in Eisleben und Mansfeld startet Ende Mai die dezentrale Landesausstellung „Gerechtigkeyt 1525“, mit der in diesem und dem nächsten Jahr an mehreren Standorten in Sachsen-Anhalt an das Ende des Deutschen Bauernkriegs und den 500. Todestag Thomas Müntzers erinnert wird. Die Mitmachausstellung, die sich insbesondere an Kinder und Jugendliche richtet, läuft vom 31. Mai 2024 bis zum 6. Januar 2026 in den Museen Luthers Sterbehaus in Eisleben und Luthers Elternhaus in Mansfeld.