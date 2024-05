Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bad Lauchstädt/Leuna/Nemsdorf-Göhrendorf. - Lastwagen donnern über die A 38: Sie sind vom Milzauer Ortsrand nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören. Der westlichste Part des Kettendorfes liegt in einem Gebiet, in dem der Autobahnlärm vor allem nachts Grenzwerte überschreitet, so wie auch die Wohnhäusern am Umspannwerk und im Norden von Großgräfendorf. Insgesamt 175 Einwohner der Goethestadt sehen sich nachts mit Verkehrslärm über 55 Dezibel konfrontiert. So hat es ein Ingenieurbüro im Auftrag der Kommune berechnet. Die muss, wie viele ihrer Nachbarn entlang der Autobahnen, bis Mitte Juli einen Lärmaktionsplan beim Landesumweltamt einreichen. Also ein Papier, in dem steht, wie sie ihre Einwohner vor gesundheitsschädlichem Lärm schützen will.