Gibt es in Mansfeld-Südharz bald vier Sozialarbeiter mehr? Wo der Haken ist

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ. - Wird es in Mansfeld-Südharz womöglich vier weitere Schulsozialarbeiter geben? Der Jugendhilfeausschuss befasste sich am Montagabend mit einer neuerlichen Prioritätenliste, auf der in dieser Reihenfolge die Sekundarschule „Thomas Müntzer“ Sangerhausen, die Grundschule Allstedt, die Sekundarschule „Am Salzigen See“ Röblingen und die Goethegrundschule Sangerhausen stehen.