Eisleben/MZ. - Die Gelenkpraxis von Mathias Schulz in Eisleben bekommt Verstärkung. Seit Jahresbeginn arbeitet die Orthopädin und Unfallchirurgin Caroline Schilling in der Praxis in der Halleschen Straße 23 mit. Außerdem wird Angela Hübl hier und am Standort Helbra Sprechstunden anbieten. Ihre eigene Praxis in der Katharinenstraße gibt Hübl auf.

