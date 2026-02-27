Der Fruchtsafthersteller Döhler Eisleben investiert in den Standort an der Alleebreite. Bislang hat sich die Firma gut am Markt behauptet. Insgesamt steht die Branche allerdings unter Druck.

Knut Eisengräber ist einer der langjährigen Mitarbeiter bei der Firma Döhler in Eisleben. Hier kontrolliert er ein hergestelltes Produkt.

Eisleben/MZ - Der Fruchtsafthersteller Döhler Eisleben GmbH investiert weiter in seinen Standort an der Alleebreite. Seit 1994 verarbeitet das Unternehmen, das damals noch zu „Beckers Bester“ gehörte, hier Obst zu Direktsäften und Konzentraten. Mit der aktuellen Baumaßnahme soll der Produktionsstandort langfristig gesichert werden.