Eisleben/MZ/bth - Nach einem Unfall auf der Autobahn A 38 in Fahrtrichtung Göttingen zwischen Eisleben und der Raststätte Rohnetal ist aktuell die rechte Fahrspur gesperrt, weil Betriebsstoffe ausgelaufen sind und gebunden werden müssen. Laut Polizei waren an dem Unfall zwei Pkw beteiligt. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde aber niemand. Neben der Polizei sind auch Feuerwehren im Einsatz. Der Unfall ereignete sich am Montagvormittag gegen 10.20 Uhr.