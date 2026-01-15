Das Gutshaus Volkmaritz hat eine bewegte Vergangenheit: Explosion, Unfall, Brände. Nach dem jüngsten Feuer am Neujahrstag stellt sich die Frage, wie es mit dem Gutshaus weitergeht.

Explosion, Unfall, Feuer: Wie geht die bewegte Geschichte des Schlosses Volkmaritz nun weiter?

Wie geht es weiter mit dem Schloss in Volkmaritz? Dort hat es am Neujahrstag gebrannt.

Volkmaritz/MZ - Nach dem Brand am Neujahrstag in dem großen, repräsentativen Gutshaus in Neehausen-Volkmaritz, das im Volksmund auch als Schloss bezeichnet wird, steht nun die Frage, was mit dem Gebäude passiert. Wie von Seegebietsbürgermeister Martin Blümel (parteilos) zu erfahren war, habe der Besitzer bereits eine Notsicherung vorgenommen.