Beim Gerade-samstags-Gottesdienst im christlichen Jugend- und Kulturzentrum TheO'door geht es nicht nur um Themen für die Jugend. Pfarrer Folker Blischke hält ein Impulsreferat.

Sangerhausen/MZ. - Das Motto des ersten „Gerade-samstags-Gottesdienstes“ im neuen Jahr heißt: „Was schützt mich?“ Dazu lädt das Vorbereitungsteam in das christliche Jugend- und Kulturzentrum Theo'door, Speckswinkel 2a, in Sangerhausen ein.

Wovor man sich schützen kann

Das Gerade-samstags-Team der Ulrichgemeinde Sangerhausen hat sich viele Gedanken zu dem Thema gemacht. Denn auf die Frage gibt es viele verschiedene Antworten bezüglich Schutzmaßnahmen aus den verschiedensten Perspektiven. Die einen sagen vielleicht, dass sie sich mit warmer Kleidung vor der Kälte schützen oder im Sommer mit Sonnencreme vor der UV-Strahlung. Wieder andere haben ein Rundum-Schutz-Paket bei einer Versicherung abgeschlossen und fühlen sich damit sicher in ihrem Zuhause oder in ihrem Auto.

Ein Schutz für das Innerste

Aber was schützt uns so ganz persönlich? Was ist mit dem, was wir nicht versichern können, unserem Innersten? Wie schützen wir uns gegen verletzende Worte, Bilder und Ereignisse, die wir nicht mehr aus dem Kopf bekommen, weil sie uns so sehr betroffen gemacht haben? Oder wie schützen wir Kinder und Jugendliche vor Mobbing und negativen Inhalten auf Social Media?

Wer schützt Kinder und Jugendliche vor negativen Inhalten auf Social Media? (Symbolfoto: dpa)

Impulsreferat von Pfarrer Folker Blischke

Um diese Themen soll es im nächsten „Gerade-samstags-Gottesdienst“ gehen, in dem das Input-Referat von Pfarrer Folker Blischke aus Roßla kommt.

Dazu gibt es ganz sicher wieder ein Theaterstück, Musik der Grasa-Band zum Zuhören oder Mitsingen sowie mit Sicherheit die Gelegenheit, im Anschluss mit Anderen bei einem kleinen Abendbrot, einem Tee oder einem Kaffee ins Gespräch zu kommen.

Gäste sind herzlich willkommen

Herzliche Einladung also am Samstag, 17. Januar, 18.30 Uhr, ins Jugendzentrum TheO'door. Das Gerade-samstags-Team der Ulrichgemeinde Sangerhausen freut sich auf viele Teilnehmer und interessante Gespräche.