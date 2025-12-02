Keine Lust, vor Weihnachten stundenlang in der Küche zu stehen? Auch im Landkreis gibt es das Festmenü to go, das in Restaurants bestellt und abgeholt werden kann. Wo genau das möglich ist und wie das läuft.

Essen bestellen für Weihnachten? Hier ist das in Mansfeld-Südharz möglich

In der „Ratsstube“ in Eisleben kann man sich sein Festtagsmenü to go bestellen. Anja Schluffter serviert hier einem Gast in der „Ratsstube“ sein Essen.

Eisleben/Sangerhausen/MZ. - Der „Weihnachtsbraten to go“ war in Zeiten der Pandemie und der Kontakteinschränkung ein Rettungsanker für die Gastronomen. So konnten sie im wahrsten Wortsinne in aller Munde bleiben, auch wenn es nicht erlaubt war, Restaurants zu besuchen.Eine Zeit, die niemand wiederhaben möchte, aber das „Weihnachtsessen to go“ gibt es noch.