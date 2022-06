Essen angebrannt: 19 Feuerwehrleute rücken zu Einsatz in Eisleben aus

Eisleben/MZ - Polizei und Feuerwehr wurden am Donnerstagabend zu einem möglichen Wohnhausbrand in der Raismeser Straße in Eisleben gerufen. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort jedoch fest, dass lediglich Essen in der betreffenden Wohnung angebrannt war. Insgesamt waren 19 Feuerwehrleute mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Personen wurden nicht verletzt.