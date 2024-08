Am 6. September findet in der Kleingartensparte „Einigkeit“ in der Gerbstedter Chaussee 9b in Eisleben eine Benefinzveranstaltung statt. Organisiert hat diese Sandra Scharnau. Warum sich die Eisleberin für krebskranke Kinder engagiert und was an diesem Tag beboten wird.

Eisleben/MZ. - Sandra Scharnau weiß sehr gut, wie wertvoll es ist, ein gesundes Kind zu haben. Aber für selbstverständlich hält die Eisleberin das nicht. Im Gegenteil. Deshalb engagiert sie sich als Mitglied im Verein zur Förderung krebskranker Kinder, der in Halle ansässig ist. Und zwar in der Form, dass sie für den Verein Spendengelder sammelt.

Auf unterschiedliche Weise tut das die Frau, die auch Vorsitzende des 1. Eisleber Carnevalsvereins „De Lotterstädter“ ist. Nächster wichtiger Termin in dieser Vereinsangelegenheit ist der 6. September, wenn in der Kleingartensparte „Einigkeit“ in der Gerbstedter Chaussee 9b in der Lutherstadt eine Benefizveranstaltung stattfindet. Und zwar in der Zeit von 16 bis 20 Uhr.

›› Wer für die Tombola Sachspenden zur Verfügung stellen möchte, kann das tun: [email protected]

Tombola mit tollen Hauptpreisen

Mit von der Partie an diesem Freitagnachmittag werden die beiden Schlagersänger Anja Schröter und Nico Moree sein, die beide auf ihre Gage verzichten. Vorbereitet ist eine Tombola, in der es – das verspricht die Organisatorin – keine Nieten gibt, aber stattdessen attraktive Preise.

Vor allem die Hauptpreise können sich sehen lassen. Sandra Scharnau hat sich dafür richtig ins Zeug gelegt und ganz viele Unterstützer ins Boot geholt. „Ich bin sehr froh, dass ich so starke Partner im Rücken habe“, so die Organisatorin und nennt das Fahrradhaus Axel Müller in Eisleben, die Fotografin Stephanie Hoehn, die LVM-Versicherungsagentur Marc Litschko, das Unternehmen Präg Strom & Gas GmbH, die OTD Oil Trading Deutschland GmbH, die Firma Quad-Motorrad Goltz und Krause Werbung & Gestaltung, „die sich alle nicht lumpen ließen, damit wir zu unserer Benefizveranstaltung richtig was anbieten können“.

Der Eintritt an diesem Nachmittag kostet 2,50 Euro und dafür bekommt man dann auch noch einen Vorgeschmack auf die Karnevalssession, den „De Lotterstädter“ schwingen natürlich das Tanzbein. Eine Hüpfburg wird es geben.

Engagement ist Herzensangelegenheit

Damit niemand in irgendeiner Form hungrig oder durstig durch den Nachmittag gehen muss, dafür sorgt das Team der Gaststätte der Kleingartenanlage. Nun wäre es nur noch prima, wenn das Wetter passt und möglichst viele Leute am 6. September zum Ausklang der Arbeitswoche in die Gerbstedter Chaussee kommen, sich einen entspannten Nachmittag machen und damit auf erstaunlich einfache Weise den Verein zur Förderung krebskranker Kinder unterstützen.

Sandra Scharnau, die immer wieder gefragt wird, warum sie sich engagiert, ohne direkt betroffen zu sein, hat immer wieder die gleiche Antwort parat, an der es aus ihrer Sicht auch nichts zu verändern gibt: „Es ist meine Herzensangelegenheit, deshalb engagiere ich mich.“

Dass sie dabei im Alltag manchmal auch auf viel Ignoranz und Egoismus stößt, daraus macht sie kein Geheimnis, aber das motiviert sie nur zusätzlich, nicht nachzulassen.

Übrigens wird der Verein zur Förderung krebskranker Kinder am 6. September auch mit von der Partie sein und wer neugierig ist und über seine Arbeit mehr erfahren möchte, der kann dann dort auf der Benefizveranstaltung auch all seine Fragen loswerden.