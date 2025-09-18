Wie kommen die Besucher zum Eisleber Wiesenmarkt? Wir haben alles rund um Parkplätze, Park & Ride, Bus- und Bahn-Verkehr sowie die Anfahrt zur Eisleber Wiese zusammengefasst. Und auch, was das Abschleppen eines Pkw in diesem Jahr kostet.

Wie viel kostet Abschleppen bei der Wiese?

Tausende Besucher werden am Wochenende wieder ins Festzelt und aufs Wiesengelände auf der Eisleber Wiese strömen. Doch Falschparker könnten nach dem Besuch eine böse Ü0berraschung erleben.

Eisleben/MZ. - Es ist das größte Ereignis im Landkreis im ganzen Jahr, die Eisleber Wiese. Entsprechende Besonderheiten gibt es auch, was den Verkehr betrifft. Wir haben alles rund um Parkplätze, Verkehr und die Anfahrt zum größten Volksfest in Mitteldeutschland zusammengefasst.