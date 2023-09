Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eisleben/MZ - Mehr als 2.000 Mitwirkende, so viele wie noch nie, gestalteten den traditionellen Festumzug am Freitagnachmittag hin zum Festgelände. Die 502. Eisleber Wiese hat begonnen und bis zum Höhenfeuerwerk am Montagabend um 22 Uhr feiert Eisleben mit seinen Gästen das größte Volksfest in Mitteldeutschland.