Eisleben/MZ/JM. - Rund 90 Teilnehmer haben sich für die wissenschaftliche Tagung „Bauernkrieg zwischen Unstrut und Elbe“ angemeldet, die am Donnerstag und Freitag, 14./15. November, in der Eisleber Malzscheune (Bahnhofstraße 32) stattfindet. Veranstalter sind die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt und die Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt. Die Tagung soll erstmals die Bauernaufstände auf dem Gebiet des heutigen Landes Sachsen-Anhalt in den Blickpunkt rücken. Die 14 Referenten kommen aus ganz Deutschland.