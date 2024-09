Der Eisleber Stadtrat beschließt einstimmig die Sanierung der ehemaligen Grabenschule. Wie viel das Vorhaben kosten soll und mit was einige Stadträte noch „Bauchschmerzen“ haben.

Das ehemalige Schulgebäude in Eisleben steht seit 2007 leer.

Eisleben/MZ. - Die ehemalige Grabenschule in der Eisleber Grabenstraße wird saniert und zu einem Bürgerrathaus umgebaut. Das hat der Stadtrat am Dienstagabend in einer Sondersitzung beschlossen. Das klare Bekenntnis zu dem Bauprojekt – die Entscheidung fiel einstimmig bei drei Enthaltungen – war nach der vorangegangenen Diskussion nicht unbedingt zu erwarten gewesen.