Die Stadt Eisleben arbeitet seit 2018 daran, das ehemalige Schulgebäude in der Grabenstraße zu einem Bürgerrathaus umzugestalten. Doch im Stadtrat ist das Projekt nach wie vor umstritten.

Geplantes Bürgerrathaus in Eisleben

Die ehemalige Grabenschule in Eisleben soll saniert und umgebaut werden.

Eisleben/MZ. - Es dürfte das anspruchsvollste Bauvorhaben für die Lutherstadt Eisleben in der jüngeren Geschichte sein: die Sanierung der ehemaligen Grabenschule und der Umbau zu einem Bürgerrathaus. Seit sechs Jahren arbeitet die Stadtverwaltung an der Planung und Finanzierung des Projekts. Mittlerweile sind die ersten Planungsphasen so weit fortgeschritten, dass der Bau im kommenden Jahr beginnen könnte.