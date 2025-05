Die hallesche Stadtverwaltung will die gefährliche Situation für Radfahrer am Leipziger Turm entschärfen.

So soll die neue Radrampe am Leipziger Turm aussehen. Die bisherige Fußgängertreppe wird teilweise überbaut.

Halle (Saale)/MZ. - Eine der wohl gefährlichsten Stellen für Radfahrer in Halle soll endlich sicherer werden. Die schmale Rampe, die neben dem Leipziger Turm in der Altstadt vom Töpferplan hinunter zur Promenade am Hansering führt, soll ausgebaut werden, das kündigte die Stadtverwaltung jüngst bei einer Sitzung im Stadthaus an.