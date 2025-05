Das Zugunternehmen Abellio hat am Donnerstag über massive Ausfälle im Zugverkehr von Mitte Mai bis Mitte Juni auf dem Streckenabschnitt Weißenfels - Naumburg - Apolda informiert.

Naumburg/hbo. - Pendler und weitere Zugreisende aufgepasst: Aufgrund von Bauarbeiten des Schienennetzbetreibers DB InfraGO kommt es von Sonntagabend, 18. Mai, 22 Uhr, bis einschließlich Samstag, 14. Juni, auf dem Streckenabschnitt von Weißenfels über Naumburg bis Apolda zu Zugausfällen und Fahrplanänderungen.

Darüber infomierte am Donnerstag das Zug-Unternehmen Abellio. Betroffen sind die Regionalbahn-Linien RB 20 Leipzig–Erfurt– Eisenach und RB 25 Halle–Jena–Saalfeld sowie die Regionalexpress-Linie RE 16 Halle–Erfurt.

Abellio: Bahn-Bauarbeiten sorgen für Zugausfälle rund um Naumburg

Es kommt dabei laut der Pressemitteilung zu den folgenden Einschränkungen. In der Nacht vom 18. auf den 19. Mai fallen die Züge der Linien RB 20 und RB 25 ab 22 Uhr zwischen Weißenfels beziehungsweise Naumburg und Großheringen aus.

Von Freitagabend, 23. Mai, 22 Uhr, bis Sonntagmittag, 25. Mai, 12 Uhr, verkehren sowohl die Züge der Linien RB 20 und RB 25 zwischen Großkorbetha und Großheringen als auch die Züge des RE 16 zwischen Großkorbetha und Naumburg nicht.

Vom 26. Mai bis 1. Juni herrscht jeweils nachts ab 22 Uhr kein Zugverkehr zwischen Großheringen und Apolda auf der RB 20.

Die Züge der Linie RB 20 zwischen Weimar und Großheringen sowie die Züge der Linie RE 16 zwischen Weimar und Apolda fallen zudem von Sonntagabend, 1. Juni, 21 Uhr, bis einschließlich Donnerstag, 5. Juni aus.

Saale-Weinmeile zu Pfingsten: Abellio plant mehr Fahrten am Wochenende

7. bis 14. Juni: Hier entfallen einzelne Züge der RE 16 zwischen Großheringen und Weimar. Allerdings teilt Abellio mit: „Über das Pfingstwochenende vom 7. bis 9. Juni werden mehr Fahrten angeboten.“ Dies ist wichtig für Besucher der Saale-Weinmeile zwischen Roßbach und Bad Kösen.

In den Vorjahren waren sehr viele Weinmeile-Gäste mit Zügen angereist. Die Züge der Linie RB 20 verkehren in dieser Zeit tagsüber planmäßig, heißt es. Allerdings entfallen die Fahrten der RB 20 jeweils nach 22 Uhr zwischen Großheringen und Apolda in den Nächten vom 9. bis 13. Juni.

Schienenersatzverkehr wegen Bauarbeiten bei der Bahn

Die genannten Züge sollen jeweils durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt werden. „Aufgrund der vielfältigen und je nach Zeitraum unterschiedlichen Auswirkungen werden die Fahrgäste gebeten, sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung zu informieren“, schreibt Abellio.