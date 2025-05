Polizei in Bernburg ermittelt Brandstifter und verbucht Erfolg nach Brandserie am Schäferberg

Eine leerstehende Halle am Teichweg stand Anfang April in Flammen.

Bernburg/MZ/KT. - Im Zusammenhang mit mehreren Bränden in Bernburg in den vergangenen Wochen kann die Polizei nun erste Ermittlungserfolge verbuchen. Wie es aus dem Revier hieß, wurde durch das zuständige Sachgebiet des Polizeireviers Salzlandkreis mit Hochdruck ermittelt. „Nunmehr wurden vier Bernburger im Alter zwischen 14 und 20 Jahren ermittelt, die Anfang April am Bernburger Teichweg zwei Brände gelegt hatten.

In den Vernehmungen bestätigten die Personen ihre Täterschaft, als Motiv gaben sie lange Weile an“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Ob die Personen noch für weitere Delikte dieser Art in Betracht kommen, sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Auch was die Brandserie am Schäferberg in Bernburg betrifft, gebe es neue Erkenntnisse. Es habe sich ein vielversprechender Tatverdacht ergeben. Zuletzt war es in der Nacht zum Donnerstag zu einem Brand in einem Mehrfamilienwohnhaus gekommen, durch die Ermittlungen in dem Wohngebiet hätten sich Hinweise gegen eine Person ergeben. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. Die Polizei bittet deshalb auch weiterhin darum, verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Brandgeschehen umgehend mitzuteilen, im günstigsten Fall sofort gegenüber den vor Ort eingesetzten Beamten.

Wer Angaben zu den Brandgeschehen oder zu Tätern machen kann sollte sich bitte bei der Polizei des Salzlandkreises, gern auch telefonisch unter 03471/3790, melden.