Pfarrerin Iris Hellmich bittet zu ihrer Verabschiedung um Spenden für ein Tastmodell, das nach der Holzplastik des Gnadenstuhls (hinten am Pfeiler) angefertigt werden soll.

Eisleben/MZ. - Mit so warmen Worten verabschiedet zu werden, das kann man sich nur wünschen. „Ich bin jeden Tag gern auf Arbeit gekommen – auch dank Ihrer freundlichen Art. Danke für jedes Blümchen auf meinem Schreibtisch und das gute Miteinander“ (Sigrid Koch). „Ihre Fähigkeit, zuzuhören und zu verstehen, hat mich immer wieder beeindruckt“ (Karla Wellnitz). „Wir werden Sie sehr vermissen, aber wir freuen uns auch, dass Sie nun einen neuen Lebensabschnitt beginnen können“ (Irmtraud Falk). Diese und weitere Grüße und guten Wünsche für Pfarrerin Iris Hellmich sind in der aktuellen Ausgabe der Gemeindenachrichten des Evangelischen Kirchengemeindeverbands Lutherstadt Eisleben zu lesen. Denn Hellmich wird nach 15-jährigem Pfarrdienst in Eisleben und Umgebung Ende Oktober in den Ruhestand treten.