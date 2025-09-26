Das Ordnungsamt nimmt den Hund einer Radegasterin in Obhut, es soll mehrere Beißvorfälle gegeben haben. Seit drei Monaten lebt er im Tierheim. Die Frau fordert ihr Tier zurück.

Hundeärger in Radegast: Amt kassiert Tier ein - Halterin sieht sich unfair behandelt

Im Juni stand das Ordnungsamt vor der Wohnung in Radegast, um die Hündin mitzunehmen.

Radegast/MZ. - Sie wolle ihre Hündin zurück, sagt die Frau. Und das möglichst schnell, denn besagte Hündin lebt bereits seit über drei Monaten im Tierheim und ihre Kinder vermissen sie sehr. Besonders die jüngste Tochter sei regelrecht verzweifelt auf der Suche nach dem fehlenden Familienmitglied.